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        Yalova'da çocuk parkında çıkan yangın söndürüldü

        Yalova'da çocuk parkında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 16:12 Güncelleme:
        Yalova'da çocuk parkında çıkan yangın söndürüldü

        Yalova'da çocuk parkında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        İsmetpaşa Mahallesi Çiçek Sokak'ta bulunan çocuk parkında henüz bilinmeyen bir nedenye yangın çıktı.

        Yangını fark eden çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

        Parkta hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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