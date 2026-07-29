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        Yalova'da yelkenli teknesi alabora olan kişi kurtarıldı

        Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıklarında alabora olan yelkenli teknede bulunan kişi, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 20:05 Güncelleme:
        Yalova'da yelkenli teknesi alabora olan kişi kurtarıldı

        Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıklarında alabora olan yelkenli teknede bulunan kişi, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

        Çınarcık açıklarında bir yelkenli teknenin batmak üzere olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG-17 botu sevk edildi.

        Ekipler, Çınarcık Taş Liman açıklarında alabora olan yelkenli tekneye tutunarak bekleyen B.H.Ü'yü (70) tespit etti.

        Kurtarılan B.H.Ü, Yalova Setur Marina'ya ulaştırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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