Yalova'da yelkenli teknesi alabora olan kişi kurtarıldı

Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıklarında alabora olan yelkenli teknede bulunan kişi, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.



Çınarcık açıklarında bir yelkenli teknenin batmak üzere olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG-17 botu sevk edildi.



Ekipler, Çınarcık Taş Liman açıklarında alabora olan yelkenli tekneye tutunarak bekleyen B.H.Ü'yü (70) tespit etti.



Kurtarılan B.H.Ü, Yalova Setur Marina'ya ulaştırıldı.

