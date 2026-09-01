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        Yalova'da "Yürüyen Köşk Basketbol Turnuvası" düzenlenecek

        Türkiye Sigorta Basketbol Ligi ekiplerinden Yalova Haremspor'un ev sahipliğindeki 1. Yürüyen Köşk Basketbol Turnuvası, 3-5 Eylül tarihlerinde Yalova'da düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 12:29 Güncelleme:
        Yalova'da "Yürüyen Köşk Basketbol Turnuvası" düzenlenecek

        Türkiye Sigorta Basketbol Ligi ekiplerinden Yalova Haremspor'un ev sahipliğindeki 1. Yürüyen Köşk Basketbol Turnuvası, 3-5 Eylül tarihlerinde Yalova'da düzenlenecek.

        90. Yıl Spor Salonu'nunda oynanacak müsabakalara ev sahibi Yalova Haremspor'un yanı sıra Fenerbahçe Gelişim ve Göztepe takımları katılacak.

        3 gün sürecek turnuvanın açılış maçı, 3 Eylül Perşembe saat 14.00'te Fenerbahçe Gelişim ile Göztepe arasında oynanacak. 4 Eylül Cuma saat 18.00'de Yalova Haremspor ile Göztepe karşı karşıya gelecek.

        Turnuvanın son günü olan 5 Eylül Cumartesi saat 16.00'da Yalova Haremspor ve Fenerbahçe Gelişim kozlarını paylaşacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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