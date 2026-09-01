Yalova'da "Yürüyen Köşk Basketbol Turnuvası" düzenlenecek

Turnuvanın son günü olan 5 Eylül Cumartesi saat 16.00'da Yalova Haremspor ve Fenerbahçe Gelişim kozlarını paylaşacak.

3 gün sürecek turnuvanın açılış maçı, 3 Eylül Perşembe saat 14.00'te Fenerbahçe Gelişim ile Göztepe arasında oynanacak. 4 Eylül Cuma saat 18.00'de Yalova Haremspor ile Göztepe karşı karşıya gelecek.

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