Yeni Parti Genel Başkanı Özel, Yalova'da emekliler ve esnafla bir araya geldi:

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Partimizin kuruluş talimatı milletten, partimizin adını millet koydu, partimizin otobüsünü bile millet aldı, partimizin bütçesini kıt kanaat imkanlarıyla millet oluşturdu." dedi.

Yalova'daki bir çay bahçesinde emeklilerle buluşan Özel, burada yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yeni Parti'nin emeklilerin sorunlarını dile getirmeye devam edeceğini belirten Özel, "Yeni Parti'nin programında yazıyor, emekli maaşı asgari ücretin altında olmayacak. Önce 1 asgari ücret olacak, sonra 1,5 asgari ücret olacak." ifadesini kullandı.

Özel, sağlık, maaş ve diğer sosyal sorunları çözmek için bütün güçleriyle çalışacaklarını vurguladı.

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Özgür Özel, "Partimizin kuruluş talimatı milletten, partimizin adını millet koydu, partimizin otobüsünü bile millet aldı, partimizin bütçesini kıt kanaat imkanlarıyla millet oluşturdu. İnşallah milletimizle hep birlikte iktidara yürüyeceğiz, bu seçimi alacağız." diye konuştu.

- "Yeni Parti'yi iktidar olsun diye kurduk"

Daha sonra Gazipaşa Caddesi'nde esnafla bir araya gelen Özel, Yeni Parti'nin herkesin umudu olduğunu söyledi.

Yeni Parti'de her görevin bir dönem sınırı olduğuna dikkati çeken Özel, şunları kaydetti:

"Biz, Yeni Parti'yi bir partimiz olsun diye değil, iktidar olsun diye kurduk. Milletvekilliğinde 2, parti içi görevlerde 3 dönem sınırı vardır. Genel başkan hepsine tabidir ama esas, bir sınırlamaya tabidir. Yeni Parti'nin genel başkanı, girdiği seçimden partiyi birinci parti yapmıyorsa, iktidar olmuyorsa o koltukta bir gün daha oturmaya yüzü yoktur. Hemen o görevi bırakacaktır."