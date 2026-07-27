Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Akdağmadeni'nde "Sağlık Bilimleri Açısından Salep Sempozyumu" düzenlendi

        Akdağmadeni'nde "Sağlık Bilimleri Açısından Salep Sempozyumu" düzenlendi

        Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, belediye ile Bozok Üniversitesi işbirliğinde "Sağlık Bilimleri Açısından Salep Sempozyumu" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 12:38 Güncelleme:
        Akdağmadeni'nde "Sağlık Bilimleri Açısından Salep Sempozyumu" düzenlendi

        Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, belediye ile Bozok Üniversitesi işbirliğinde "Sağlık Bilimleri Açısından Salep Sempozyumu" düzenlendi.

        Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen sempozyumda, salebin sağlık açısından önemi, kullanım alanları, besin değeri ve tıbbi açıdan sunduğu katkılar ele alındı.

        Sempozyumda konuşan Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Akdağmadeni salebinin 2021 yılında coğrafi işaret tescili aldığını belirterek, sempozyumun salebin tanıtımına ve bilimsel çalışmalara katkı sağlayacağını söyledi.

        Sempozyum Başkanı Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamdi Temel de salep üzerine yürütülen akademik çalışmaların bir kitapta toplanacağını vurguladı.


        Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Hıdır ise salebin yalnızca geleneksel bir içecek olmadığını, Anadolu'da yüzyıllardır şifa amacıyla kullanılan önemli bir tıbbi bitki olduğunu ifade etti.

        Tarla Bitkileri Araştırma (TAGEM) Daire Başkanı Suat Yılmaz ile Akdağmadeni Kaymakamı Cafer Kaymakçı da birer konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından alanında uzman akademisyenler, salebin sağlık, tarım ve ekonomik yönlerine ilişkin sunumlar gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Blok3'e suikast hazırlığı iddiası! Çok sayıda silah ele geçirildi!
        Blok3'e suikast hazırlığı iddiası! Çok sayıda silah ele geçirildi!
        4 gündür kayıptı! Kan donduran detaylar çıktı... Eş katilinden yine bildik savunma!
        4 gündür kayıptı! Kan donduran detaylar çıktı... Eş katilinden yine bildik savunma!
        Salah pazarlığı Harvard'da ders oldu!
        Salah pazarlığı Harvard'da ders oldu!
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrılıyor
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrılıyor
        Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel yeniden adliyede!
        Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel yeniden adliyede!
        Bakan Gürlek'ten AHBAP, yasa dışı bahis ve Gülistan Doku açıklaması
        Bakan Gürlek'ten AHBAP, yasa dışı bahis ve Gülistan Doku açıklaması
        Hava sıcaklıkları artıyor
        Hava sıcaklıkları artıyor
        Beyin dalgalarıyla robot eğitimi!
        Beyin dalgalarıyla robot eğitimi!
        İstanbul'da yaşandı! Yol kavgasında 4 kişiyi bıçakladı!
        İstanbul'da yaşandı! Yol kavgasında 4 kişiyi bıçakladı!
        Barışma sonrası ilk tatil
        Barışma sonrası ilk tatil
        F.Bahçe'nin kapısından döndü, R.Madrid'e gidiyor!
        F.Bahçe'nin kapısından döndü, R.Madrid'e gidiyor!
        Vasiyete borç engeli
        Vasiyete borç engeli
        ABD'li Popeyes devi Sailormen iflas sürecindeki son satışı tamamladı
        ABD'li Popeyes devi Sailormen iflas sürecindeki son satışı tamamladı
        "Hiç küs uyumadık"
        "Hiç küs uyumadık"
        Karadeniz'den dünyaya yayılan genetik sır!
        Karadeniz'den dünyaya yayılan genetik sır!
        O ilçede hissedilen sıcaklık 50 dereceye yaklaştı! Sokaklar boş kaldı!
        O ilçede hissedilen sıcaklık 50 dereceye yaklaştı! Sokaklar boş kaldı!
        Peugeot Bursa'da araç üretecek
        Peugeot Bursa'da araç üretecek
        İki dünür hayatını kaybetmişti... Acı detay ortaya çıktı!
        İki dünür hayatını kaybetmişti... Acı detay ortaya çıktı!
        Kişisel verileri internete sızdırıldı
        Kişisel verileri internete sızdırıldı
        İsrail basını: Netanyahu Trump'ın talebini reddedecek
        İsrail basını: Netanyahu Trump'ın talebini reddedecek

        Benzer Haberler

        Meyvecilik projesi köyün refah seviyesini değiştirdi: Göç durdu, işsizlik b...
        Meyvecilik projesi köyün refah seviyesini değiştirdi: Göç durdu, işsizlik b...
        Yozgat'ta dolu tarım alanlarını vurdu, köylüler afet bölgesi ilanı istedi
        Yozgat'ta dolu tarım alanlarını vurdu, köylüler afet bölgesi ilanı istedi
        MHP Sorgun İlçe Başkanlığı Kongresi yapıldı
        MHP Sorgun İlçe Başkanlığı Kongresi yapıldı
        Sorgun'da park halindeki otomobil yandı
        Sorgun'da park halindeki otomobil yandı
        Yozgat'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Yozgat'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Hayvan fiyatları düşüşte, besiciler 'Tam alım zamanı' diyor
        Hayvan fiyatları düşüşte, besiciler 'Tam alım zamanı' diyor