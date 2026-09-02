Yozgat'ta 12 bin 160 makaron ele geçirildi

Yozgat'ın Yerköy ve Akdağmadeni ilçelerinde, 12 bin 160 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 44 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman'dan Yozgat'a kaçak tütün getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adres ve eklentilerine düzenlenen operasyonda, ​​​​​​​12 bin 160 doldurulmuş makaron ile 44 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.