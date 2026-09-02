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        Yozgat'ta 12 bin 160 makaron ele geçirildi

        Yozgat'ın Yerköy ve Akdağmadeni ilçelerinde, 12 bin 160 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 44 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 12:10 Güncelleme:
        Yozgat'ta 12 bin 160 makaron ele geçirildi

        Yozgat'ın Yerköy ve Akdağmadeni ilçelerinde, 12 bin 160 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 44 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman'dan Yozgat'a kaçak tütün getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Bu kapsamda belirlenen adres ve eklentilerine düzenlenen operasyonda, ​​​​​​​12 bin 160 doldurulmuş makaron ile 44 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.

        Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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