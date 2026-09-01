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        Yozgat'ta 2027 yılı ormancılık faaliyetlerinin bütçe hazırlıkları yapıldı

        Yozgat ve Çayıralan orman işletme müdürlüklerinin 2027 yılı bütçe hazırlık çalışmaları gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 13:42 Güncelleme:
        Yozgat'ta 2027 yılı ormancılık faaliyetlerinin bütçe hazırlıkları yapıldı

        Yozgat ve Çayıralan orman işletme müdürlüklerinin 2027 yılı bütçe hazırlık çalışmaları gerçekleştirildi.

        Yozgat Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2027 yılı bütçe hazırlıkları yapıldı.

        Çalışmalarda üretim, ağaçlandırma ve rehabilitasyon, orman yangınlarıyla mücadele, bakım ve gençleştirme ile orman köylülerine yönelik faaliyetler değerlendirilerek ihtiyaç ve öncelikler belirlendi.

        Hazırlanan bütçe planlamalarıyla ormanların sürdürülebilir şekilde yönetilmesi, korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere daha sağlıklı şekilde aktarılması hedefleniyor.

        Doğal zenginliklerin korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar 2027 yılında da sürdürülecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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