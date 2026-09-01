Yozgat'ta 2027 yılı ormancılık faaliyetlerinin bütçe hazırlıkları yapıldı

Doğal zenginliklerin korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar 2027 yılında da sürdürülecek.

Hazırlanan bütçe planlamalarıyla ormanların sürdürülebilir şekilde yönetilmesi, korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere daha sağlıklı şekilde aktarılması hedefleniyor.

Çalışmalarda üretim, ağaçlandırma ve rehabilitasyon, orman yangınlarıyla mücadele, bakım ve gençleştirme ile orman köylülerine yönelik faaliyetler değerlendirilerek ihtiyaç ve öncelikler belirlendi.

Yozgat Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2027 yılı bütçe hazırlıkları yapıldı.

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