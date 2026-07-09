Yozgat'ta asfalt plentindeki yangın söndürüldü

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde taş ocağındaki asfalt plentinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. İlçeye bağlı Alaca yolu Baydiğin Kavşağı mevkisinde faaliyet gösteren taş ocağındaki asfalt plentinde, gaz sıkışması nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan olmazken, asfalt plentinde hasar meydana geldi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.