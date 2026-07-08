Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Yozgat'ta buğday ekili alan yangında zarar gördü

        Yozgat'ta buğday ekili alan yangında zarar gördü

        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde buğday ekili alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 19:45 Güncelleme:
        Yozgat'ta buğday ekili alan yangında zarar gördü

        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde buğday ekili alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kömüşören köyü arazisinde buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve İl Özel İdaresine bağlı ekipleri sevk edildi.

        Yangını söndürme çalışmalarına, çiftçiler de traktörleriyle destek verdi.

        Ekiplerin ve çiftçilerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 4 dekarlık buğday ekili alanın zarar gördüğü öğrenildi.

        Öte yandan Yozgat Valiliği sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, vatandaşları yangınlara karşı uyardı.

        Açıklamada, "Yerköy Kömüşören köyünde ekili alanda çıkan yangın ekiplerimizin erken müdahalesiyle söndürülürken, tarlanın tamamen yanmasının önüne geçilmiştir. Özellikle bu mevsimde ekili alanlardan geçerken, sigara izmariti, cam şişe ve benzeri atıkları etrafa atmayalım. Ateşli piknik yapmaktan kaçınalım. Olumsuz bir durum anında 112 Acil Çağrı Merkezini arayalım." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zirve sonrası açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zirve sonrası açıklamalar
        ABD Başkanı Trump'tan NATO Zirvesi sonunda açıklamalar
        ABD Başkanı Trump'tan NATO Zirvesi sonunda açıklamalar
        Trump ve Şara'dan ortak basın toplantısı
        Trump ve Şara'dan ortak basın toplantısı
        Emine Erdoğan, lider eşleriyle bir araya geldi
        Emine Erdoğan, lider eşleriyle bir araya geldi
        NATO Genel Sekreteri Rutte: Harika bir zirve gerçekleştirdik
        NATO Genel Sekreteri Rutte: Harika bir zirve gerçekleştirdik
        NATO Zirvesi sonuç bildirgesi açıklandı: 5. madde vurgusu
        NATO Zirvesi sonuç bildirgesi açıklandı: 5. madde vurgusu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Gözündeki rahatsızlığın nedeni açıklanmıştı
        Gözündeki rahatsızlığın nedeni açıklanmıştı
        Türkiye'de ikinci NATO Zirvesi... 22 yıl sonra neler değişti?
        Türkiye'de ikinci NATO Zirvesi... 22 yıl sonra neler değişti?
        Meloni ve Trump aynı karede
        Meloni ve Trump aynı karede
        AB’den App Store ve iOS kararı
        AB’den App Store ve iOS kararı
        Dünya liderlerine 'Yeniçeri'li tören
        Dünya liderlerine 'Yeniçeri'li tören
        İran'dan ABD'ye: Gerilimin tırmandırılmasından ABD sorumlu
        İran'dan ABD'ye: Gerilimin tırmandırılmasından ABD sorumlu
        Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu
        Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu
        Aral Şimşir Trabzonspor tarihine geçti!
        Aral Şimşir Trabzonspor tarihine geçti!
        NATO Zirvesi'nde Türk mutfağı şöleni
        NATO Zirvesi'nde Türk mutfağı şöleni
        Kıvanç, Toprak ile piste çıktı
        Kıvanç, Toprak ile piste çıktı
        G.Saray'dan Ugochukwu için yeni teklif!
        G.Saray'dan Ugochukwu için yeni teklif!
        "20 yıldır psikiyatriste gidiyorum"
        "20 yıldır psikiyatriste gidiyorum"
        Greenwood'da sıcak gelişme!
        Greenwood'da sıcak gelişme!

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta arazide çıkan yangın söndürüldü
        Yozgat'ta arazide çıkan yangın söndürüldü
        Bomba gibi patlayan buzdolabı sonrası evde büyük maddi hasar oluştu
        Bomba gibi patlayan buzdolabı sonrası evde büyük maddi hasar oluştu
        Buzdolabı bomba gibi patladı
        Buzdolabı bomba gibi patladı
        Yozgat'ın ihracatını giyim ve konfeksiyon sektörü sırtlıyor
        Yozgat'ın ihracatını giyim ve konfeksiyon sektörü sırtlıyor
        Yozgat'ta arpa hasadı başladı Yozgat'ta 805 bin dekar ekili alanda arpa has...
        Yozgat'ta arpa hasadı başladı Yozgat'ta 805 bin dekar ekili alanda arpa has...
        Yozgat'ta hububat hasadı başladı
        Yozgat'ta hububat hasadı başladı