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        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Yozgat'ta ehliyetsiz araç kullanan sürücüye 200 bin lira ceza uygulandı

        Yozgat'ta ehliyetsiz araç kullanan sürücüye 200 bin lira ceza uygulandı

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, ehliyetine el konulduğu halde araç kullanan sürücüye 200 bin lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2026 - 12:53 Güncelleme:
        Yozgat'ta ehliyetsiz araç kullanan sürücüye 200 bin lira ceza uygulandı

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, ehliyetine el konulduğu halde araç kullanan sürücüye 200 bin lira ceza kesildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında durdurdukları bir araçta yaptıkları kontrolde, sürücü O.Ç'nin ehliyetine el konulduğunu tespit etti.

        Ekipler, sürücüye, Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 200 bin lira cezai işlem uyguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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