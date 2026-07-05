Yozgat'ta ehliyetsiz araç kullanan sürücüye 200 bin lira ceza uygulandı
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, ehliyetine el konulduğu halde araç kullanan sürücüye 200 bin lira ceza kesildi.
Giriş: 05.07.2026 - 12:53 Güncelleme:
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, ehliyetine el konulduğu halde araç kullanan sürücüye 200 bin lira ceza kesildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında durdurdukları bir araçta yaptıkları kontrolde, sürücü O.Ç'nin ehliyetine el konulduğunu tespit etti.
Ekipler, sürücüye, Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 200 bin lira cezai işlem uyguladı.
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