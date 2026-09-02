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        Yozgat'ta otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Yozgat'ta otomobille kamyonun çarpışması sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 10:35 Güncelleme:
        Yozgat'ta otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Yozgat'ta otomobille kamyonun çarpışması sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı.

        Ü.A'nın kullandığı 66 AK 524 plakalı otomobil, Yozgat-Ankara kara yolu Köseyusuflu köyü kavşağında E.İ'nin kullandığı 35 CAB 866 plakalı kamyonla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ü.A, sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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