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        Yozgat'ta tarihi eser olduğu değerlendirilen 100 sikke ve çok sayıda obje ele geçirildi

        Yozgat'ın Çekerek ilçesinde çeşitli dönemlere ait tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 100 sikke ve çok sayıda obje ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 11:23 Güncelleme:
        Yozgat'ta tarihi eser olduğu değerlendirilen 100 sikke ve çok sayıda obje ele geçirildi

        Yozgat'ın Çekerek ilçesinde çeşitli dönemlere ait tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 100 sikke ve çok sayıda obje ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak kazılarda elde edilen tarihi eser niteliğindeki objelerin satışına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda K.B'nin evinde tarihi eser bulundurduğu bilgisine ulaşan ekipler, düzenledikleri operasyonda, çeşitli dönemlere ait tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 100 sikke, haç, küçük kuş heykeli, mühür, yüzük parçası, ok ucu gibi çok sayıda obje ile metal arama dedektörü ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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