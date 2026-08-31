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        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı

        Yozgat'ta düzenlenen operasyonlarda 1987 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 12:17 Güncelleme:
        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı

        Yozgat'ta düzenlenen operasyonlarda 1987 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara ve İzmir'den Yozgat'a uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Bu kapsamda ekipler, Ankara'dan otomobille uyuşturucu getirdiği belirlenen 2 kişinin bulunduğu aracı uygulama noktasında durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, 1848 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

        İzmir'den yolcu otobüsüyle uyuşturucu getirdiği belirlenen kişiyi de yakalayan ekipler, yaptıkları aramada ise 139 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

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        Gözaltına alınan 3 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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