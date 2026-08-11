Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.Z, B.Z. ve H.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.D. ve M.E.Ö. serbest bırakıldı.

Adreslerdeki aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 14 bin lira ele geçirildi.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, H.Z, B.Z, H.S, M.D. ve M.E.Ö. gözaltına alındı.

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