Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 12:54 Güncelleme:
        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, H.Z, B.Z, H.S, M.D. ve M.E.Ö. gözaltına alındı.

        Adreslerdeki aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 14 bin lira ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.Z, B.Z. ve H.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.D. ve M.E.Ö. serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Ultraslan lideri Şirin ve oğlunun MASAK raporu ortaya çıktı
        Ultraslan lideri Şirin ve oğlunun MASAK raporu ortaya çıktı
        İsrail, tarihinin en önemli seçimine gidiyor
        İsrail, tarihinin en önemli seçimine gidiyor
        4 kulübün borcu 1,5 milyar euro'yu aştı
        4 kulübün borcu 1,5 milyar euro'yu aştı
        Şile Belediyesi iddianamesi: Özgür Kabadayı için 92 yıla kadar hapis istemi
        Şile Belediyesi iddianamesi: Özgür Kabadayı için 92 yıla kadar hapis istemi
        AB'de ambalajlarda yeni dönem
        AB'de ambalajlarda yeni dönem
        Bursa'da yasak aşk cinayeti
        Bursa'da yasak aşk cinayeti
        Lukaku Fenerbahçe'de!
        Lukaku Fenerbahçe'de!
        Hastaneden açıklama
        Hastaneden açıklama
        Çerçeve yasa Meclis'ten geçti, ilk adım Bakan Çiftçi'den
        Çerçeve yasa Meclis'ten geçti, ilk adım Bakan Çiftçi'den
        Galatasaray'dan savunmaya Renato Veiga hamlesi!
        Galatasaray'dan savunmaya Renato Veiga hamlesi!
        Romantik gol kralı
        Romantik gol kralı
        Rekabet Kurulu'ndan Saint Benoit'ya ceza
        Rekabet Kurulu'ndan Saint Benoit'ya ceza
        Dehşet! Anne, zihinsel engelli oğlunu öldürdü!
        Dehşet! Anne, zihinsel engelli oğlunu öldürdü!
        'Avatar' diye dalga geçtiler, o farklılığını güce dönüştürdü
        'Avatar' diye dalga geçtiler, o farklılığını güce dönüştürdü
        İddialara fotoğraflı yanıt
        İddialara fotoğraflı yanıt
        Fenerbahçe tur için sahada!
        Fenerbahçe tur için sahada!
        FB otobüsüne saldırıda 5 gözaltı
        FB otobüsüne saldırıda 5 gözaltı
        HÜRJET İngiltere’ye ihraç edilebilir!
        HÜRJET İngiltere’ye ihraç edilebilir!
        Alkol itirafı
        Alkol itirafı

        Benzer Haberler

        Akdağmadeni'nde TMO arpa ve buğday alımlarına başladı
        Akdağmadeni'nde TMO arpa ve buğday alımlarına başladı
        Başkan Arslan Galericiler Sitesi'nde açık oto pazarının açılacağı müjdesini...
        Başkan Arslan Galericiler Sitesi'nde açık oto pazarının açılacağı müjdesini...
        Otomobil ve minibüs çarpıştı, 5 kişi yaralandı
        Otomobil ve minibüs çarpıştı, 5 kişi yaralandı
        Yozgat'ta panelvanla otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Yozgat'ta panelvanla otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Sorgun Modifiye Araç Fuarı film setlerini aratmadı
        Sorgun Modifiye Araç Fuarı film setlerini aratmadı
        Yozgat'ta hasat sezonuyla birlikte trafikte yoğunluk arttı
        Yozgat'ta hasat sezonuyla birlikte trafikte yoğunluk arttı