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        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 14:51 Güncelleme:
        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda Yerköy ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 3 zanlı gözaltına alındı.

        Adreslerdeki aramalarda 390 gram esrar, 116 sentetik uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve 350 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.






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