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        36. Dağköy Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Mustafa Doğan Özkaya oldu

        Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bu yıl 36'ncısı düzenlenen Dağköy Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Mustafa Doğan Özkaya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 22:38 Güncelleme:
        36. Dağköy Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Mustafa Doğan Özkaya oldu

        Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bu yıl 36'ncısı düzenlenen Dağköy Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Mustafa Doğan Özkaya kazandı.


        İlçeye bağlı Dağköy'de 13 farklı boyda gerçekleştirilen yağlı güreşlere 184 sporcu katıldı. Organizasyonda güreş ağası ünvanını 3 milyon 767 bin lira ödeyen Adem Yılmaz aldı.


        Müsabakalarda birincilikleri, "minik 2 boy"da İsmet Şimşek, teşvik 1 boyda Atilla Alparslan Yavuz, teşvik 2 boyda Abdulsamed Yalçın, tozkoparan boyda Yasir Tatlıbal, ayak boyda Arda Coşkun, deste küçük boyda Khabıb Nabıev, deste orta boyda Ensar Bayhan, deste büyük boyda Ferhat Duman, küçük orta küçük boyda Melih Özdemir, küçük orta büyük boyda Eren Furkan Fener, büyük orta boyda Beytullah Uludağ, başaltı boyda Barış Bayav elde etti.


        Bu arada, Mustafa Doğan Özkaya ile Yunus Emre Yaman’ın yarı final mücadelesine, iki güreşçi arasında çıkan tartışma nedeniyle ara verildi. Sözlü tartışmanın arbedeye dönüşmesinin ardından jandarma ekipleri taraflara müdahale etti.


        Başpehlivanlık mücadelesinde Özkaya ile Mehmet Yeşil Yeşil karşı karşıya geldi.
        Çekişmeli geçen mücadeleyi kazanan Özkaya, altın kemer ve madalyanın sahibi oldu.


        Madalya takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çekildi.


        Özkaya, gazetecilere, müsabaka sırasında yaşanan gerginliğin her karşılaşmada olabileceğini söyledi.


        Sahada rakipleriyle mücadele ettiklerini ifade eden Özkaya, "Şükürler olsun altın kemer aldım. Bunu eşime armağan etmek istiyorum. Sonrasında da beni seven aileme, anneme, babama armağan ediyorum." diye konuştu.


        Yaptıkları sporun taktik üzerine kurulu olduğunu belirten Özkaya, "İster istemez herkes birbirini biliyor. Biz Ali Gürbüz'leri, Fatih Atlı'ları, Mehmet Yeşil Yeşilleri izleyerek büyüdük. Biz de 2006-2007'den beri bu sahanın içerisindeyiz. Onlar bizim idollerimizdi, büyüklerimizdi. Şimdilik benim taktiğim geçti." dedi.


        Güreşleri, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu, Muammer Avcı ve Saffet Bozkurt, Kozlu Kaymakamı Evren Çakır, belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar izledi.

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