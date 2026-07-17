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        Alaplı'da kök hücre tedavisi gören çocuğun tedavi masraflarını iş insanı üstlendi

        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kök hücre tedavisi gören 8 yaşındaki Eylül Asel Uyan'ın tedavi masrafları iş insanı tarafından üstlenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 17:10 Güncelleme:
        Alaplı'da kök hücre tedavisi gören çocuğun tedavi masraflarını iş insanı üstlendi

        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kök hücre tedavisi gören 8 yaşındaki Eylül Asel Uyan'ın tedavi masrafları iş insanı tarafından üstlenildi.


        Kaymakam Selçuk Köksal, iki gün önce Okçular köyündeki evinde ziyaret ettiği Uyan ailesinden çocuğun sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

        İmkanlar dahilinde destek olacaklarını aileye ifade eden Köksal, ziyaretin ardından Alaplılı bir iş insanına tedavi süreci tamamlanıncaya kadar giderlerin karşılanması yönünde talepte bulundu.

        Henüz 10 günlükken geçirdiği beyin kanaması nedeniyle kök hücre tedavisi gören Uyan'ın aylık 25 bin lira tutarındaki tedavi masrafları iş insanı tarafından üstlenildi.

        Kaymakam Köksal, AA muhabirine, çocuğun tedavi sürecinin sonunda sağlığına tekrar kavuşacağını ümit ettiklerini belirterek, talebini geri çevirmeyen iş insanına teşekkür etti.

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