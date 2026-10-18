GÜNCELLEME - Yamaçtan düşen kaya parçası nedeniyle tek yönlü kapanan Karadeniz Ereğli-Alaplı yolu açıldı
Yamaçtan düşen kaya parçası nedeniyle tek yönlü ulaşıma kapatılan Zonguldak'taki Karadeniz Ereğli-Alaplı kara yolu yeniden açıldı.
Yamaçtan düşen kaya parçası nedeniyle tek yönlü ulaşıma kapatılan Zonguldak'taki Karadeniz Ereğli-Alaplı kara yolu yeniden açıldı.
Kentte etkili olan sağanak sonucu tersaneler bölgesindeki yamaçtan kopan büyük kaya parçası ana yola düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, Karadeniz Ereğli yönüne geliş güzergahını ulaşıma kapattı.
Ulaşım, alternatif yoldan sağlanırken Karayolları ekipleri bölgeye sevk edildi.
Kaya parçasının ekiplerce kırılarak kara yolundan kaldırılmasının ardından güzergahta yeniden ulaşım sağlanmaya başladı.
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