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        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri GÜNCELLEME - Yamaçtan düşen kaya parçası nedeniyle tek yönlü kapanan Karadeniz Ereğli-Alaplı yolu açıldı

        GÜNCELLEME - Yamaçtan düşen kaya parçası nedeniyle tek yönlü kapanan Karadeniz Ereğli-Alaplı yolu açıldı

        Yamaçtan düşen kaya parçası nedeniyle tek yönlü ulaşıma kapatılan Zonguldak'taki Karadeniz Ereğli-Alaplı kara yolu yeniden açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 09:04 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Yamaçtan düşen kaya parçası nedeniyle tek yönlü kapanan Karadeniz Ereğli-Alaplı yolu açıldı

        Yamaçtan düşen kaya parçası nedeniyle tek yönlü ulaşıma kapatılan Zonguldak'taki Karadeniz Ereğli-Alaplı kara yolu yeniden açıldı.

        Kentte etkili olan sağanak sonucu tersaneler bölgesindeki yamaçtan kopan büyük kaya parçası ana yola düştü.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

        Polis ekipleri, Karadeniz Ereğli yönüne geliş güzergahını ulaşıma kapattı.

        Ulaşım, alternatif yoldan sağlanırken Karayolları ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Kaya parçasının ekiplerce kırılarak kara yolundan kaldırılmasının ardından güzergahta yeniden ulaşım sağlanmaya başladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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