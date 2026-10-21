GÜNCELLEME - Zonguldak'ta boşanma aşamasındaki karısını ve 1 kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde boşanma aşamasındaki karısını ve 1 kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Çatalağzı beldesi Doğancılar Mahallesi Orta Sokağı'nda dün akşam saatlerinde E.D'nin (48) tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi B.D. (41) ile E.Ç'yi (27) silahla yaralamasına ilişkin polis ekiplerince çalışma yürütüldü.

Hakkında önleyici tedbir kararının 21 Kasım'a kadar devam ettiği öğrenilen şüpheli E.D, polis ekiplerince ormanlık alanda yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlı, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, savcılıkça ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Öte yandan hastaneye kaldırılan yaralılardan gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, kadının ise normal servise alındığı öğrenildi.

- Araya girip yardımcı olmaya çalışırken vurulmuş

Doğancılar Mahallesi Muhtarı İbrahim Ahbe, gazetecilere, olayın dün 22.00 sıralarında yaşandığını söyledi.

Olaydan üzüntü duyduklarını belirten Ahbe, "B.D. otobüsten iniyor. Kocası da onu takip ediyormuş. Arabaya almaya çalışıyor. Gençler de görüyor. E.Ç. de atılıyor. Elinden alıyorlar. Geri dönüyor. Silah alıp gelmiş herhalde. Arabayla geliyor. E.Ç. neden geldiğini soruyor. Arabadan doğru camdan sıkmış." ifadelerini kullandı.

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Ahbe, bir arkadaşının da E.D'ye engel olmaya çalıştığını anlatarak, "İçeride eşini yakalıyor, ona da sıkıyor. Havaya da sıkmış. Çekip gitmiş. Dün de boşanma davaları varmış, son davaları varmış herhalde." diye konuştu.

E.Ç'nin yardımcı olmaya çalıştığını dile getiren Ahbe, "Fakir fukaraya yardım etmeye çalışıyordu. Çalışkan bir çocuktu. Olmayacak bir şey yaşandı." dedi.