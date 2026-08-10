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        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta denizde kaybolan 16 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde denizde kaybolan 16 yaşındaki çocuğun cesedine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2026 - 11:25 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta denizde kaybolan 16 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde denizde kaybolan 16 yaşındaki çocuğun cesedine ulaşıldı.

        Ankara'dan turla dün geldiği Filyos beldesinde denize girdikten sonra kaybolan M.Ş'yi (16) bulmak için havanın kararmasıyla denizde sonlandırılan çalışmalar sabah saatlerinde yeniden başlatıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ve AFAD ekipleri, deniz polisi, jandarma ve itfaiyeden oluşan 47 kişilik ekip, deniz ve kıyı şeridinde çalışmalarını sürdürdü.

        M.Ş'yi bulmak için dalgıç ekiplerinin yanı sıra dronla da arama yapıldı.


        Suya girdiği noktadan 500 metre ileride denizde bulunan M.Ş'nin cansız bedeni karaya getirildi.


        Öte yandan, M.Ş'yi kurtarmak için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren A.Ş. (36) dün kaldırıldığı Çaycuma Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Ankara'dan turla dün ilçeye bağlı Filyos beldesine geldiği öğrenilen gruptaki M.Ş. (16) sahilde denize girmiş, M.Ş'nin bir süre sonra sudan çıkmakta zorlandığını fark eden A.Ş. de onu kurtarmak için denize girmişti.

        Suda iki kişinin boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Sahil Güvenlik ve arama kurtarma ekipleri sevk edilmiş, ekiplerin müdahalesiyle A.Ş. denizden çıkarılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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