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        MHP Alaplı İlçe Başkanlığı kongresi yapıldı

        MilliyetçiHareket Partisi Alaplı ilçesi başkanlığına iş insanı Özgür Sökmen seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2026 - 13:01 Güncelleme:
        MHP Alaplı İlçe Başkanlığı kongresi yapıldı

        MilliyetçiHareket Partisi Alaplı ilçesi başkanlığına iş insanı Özgür Sökmen seçildi.

        Alaplı Belediyesi Kültür Salonu'nda yapılan kongrenin divan başkanlığını MHP Zonguldak İl Başkanı Orhan Korkmaz yaptı.

        Tek listeyle gidilen seçimlerde, 219 üyeden oy kullanan 38 üyenin oyunu alan Özgür Sökmen, ilçe başkanı seçildi.

        Sökmen, kongrede yaptığı konuşmada, kongreye katılan üyelere teşekkür ederek, "Cennet mekan başbuğumuzun ve bilge liderimiz Devlet Bahçeli'nin yakmış olduğu ışık doğrultusunda elimizden geldiği kadar, doğruluk, dürüstlük çerçevesinde, ben değil biz diyerek ilerleyeceğimize sizlerin karşısında şeref ve onur sözü veriyorum." dedi.

        Özgür Sökmen'in ilçe başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleri şöyle oluştu:

        Alparslan Yılmaz, Arif Aktaş, Birkan Koca, Deniz Yaman, Fazlı Tunçyürekli, Furkan Arslan, Hasan Ören, İbrahim Bozkurt, Rıdvan Onay, Bülent Kocaman, Eyyüp Yazıcıoğlu, Gürol Ergün, Hakan Kaplancan, Şenol Güven.

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