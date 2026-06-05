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        Zonguldak'ta Aile Sağlığı Merkezi'ne giren yılanı itfaiye çıkardı

        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, Aile Sağlığı Merkezi binasına giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 18:55 Güncelleme:
        Zonguldak'ta Aile Sağlığı Merkezi'ne giren yılanı itfaiye çıkardı

        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, Aile Sağlığı Merkezi binasına giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Alaplı 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde yılan olduğunu fark eden personel, durumu Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

        Yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan itfaiye ekiplerince yakalandı. Yılanı görenler kısa süreli panik yaşadı.

        Yılan daha sonra yerleşim yerinden uzak bir alanda doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Yılanın duvardaki görüntüsü ise sağlık çalışanlarının cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

        Alaplı Belediyesi İtfaiye Amiri Çetin Güner, gazetecilere, havaların ısınmasıyla yılanların insanların yaşam alanlarına girmesinde artış yaşandığını söyledi.

        Son 5 gün içinde 7 defa yılan ihbarı aldıklarını belirten Güner, "Gereken müdahaleleri yaptık. Bu gibi durumlarla karşılaşan vatandaşlarımız hiç müdahale etmeden bize haber versinler." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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