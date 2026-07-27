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        Zonguldak'ta atık sanılıp çöpe atılan ve içinde altın bulunan çanta sahibine teslim edildi

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde atık sanılarak çöp arabasına atılan ve içinde altın bulunan çanta sahibine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 14:01 Güncelleme:
        Zonguldak'ta atık sanılıp çöpe atılan ve içinde altın bulunan çanta sahibine teslim edildi

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde atık sanılarak çöp arabasına atılan ve içinde altın bulunan çanta sahibine teslim edildi.

        Bir süredir hastanede tedavi gören S.S, taburcu edilmesinin ardından çanta ve valizini evinin önündeki çöp konteynerinin yakınına bırakarak içeri girdi.

        Kısa süre sonra dışarı çıkan S.S, eşyalarının yerinde olmadığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Olay yerine gelen polis ekipleri, çanta ve valizin belediye temizlik personeli tarafından atık sanılarak çöp aracına atıldığını tespit etti.

        Elmatepe Mahallesi'nde durdurulan çöp aracında çıkarılan çanta ve valiz, sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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