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        Zonguldak'ta bankada ateş açan zanlı tutuklandı

        Zonguldak'ta bir banka şubesinde silahla yere ateş açtığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 15:27 Güncelleme:
        Zonguldak'ta bankada ateş açan zanlı tutuklandı

        Zonguldak'ta bir banka şubesinde silahla yere ateş açtığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde dün, bir banka şubesinde silahla yere ateş açtığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı B.H'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir banka şubesine dün gelen iş insanı B.H, evinin icra yoluyla satışa çıkarıldığı iddiasıyla ticari müşteriler katında tabancayla yere bir el ateş etmiş, silah sesinin ardından bankadaki personel ile müşteriler binayı terk etmişti.

        Polis şüpheliyi gözaltına almış, olay yeri inceleme ekipleri tedbir amacıyla tahliye edilen şubede çalışma yapmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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