Zonguldak'ta ceviz ağacını keserken düşen kişinin altında kalan yaşlı adam öldü

Yaralılardan Rıdvan Türkoğlu, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. N.Y'nin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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