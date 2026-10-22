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        Zonguldak'ta çöken binanın çevresindeki bir bina daha tedbiren boşaltılıyor

        Zonguldak'ta 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralı kurtarıldığı çöken binanın çevresindeki bir bina daha tedbir amaçlı tahliye ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 09:55 Güncelleme:
        Zonguldak'ta çöken binanın çevresindeki bir bina daha tedbiren boşaltılıyor

        Zonguldak'ta 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralı kurtarıldığı çöken binanın çevresindeki bir bina daha tedbir amaçlı tahliye ediliyor.

        Merkez Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'ta dün 3 katlı binanın çökmesinin ardından ekiplerin bölgede güvenlik önlemleri devam ediyor.

        Çöken binanın çevresindeki 28 daireli 6 katlı Kadırga Apartmanı'nda tedbir amaçlı boşaltma tebligatının ardından tahliyelere başlandı.

        Tahliye edilen bina sakinleri, kentteki çeşitli misafirhanelere ve yakınlarının yanına yerleştiriliyor.

        Öte yandan bilirkişi heyetinin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü mühendisleri de alanda incelemelerde bulundu.

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        - Olay

        Merkez Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'ta dün 3 katlı bina henüz belirlenemeyen nedenle çökmüş, ihbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edilmişti.

        Ekipler, Kenan Akçaharman'ı (68) enkazdan kurtarmış, ablası Türkan Akçaharman Özhan'ın (74) ise cansız bedenine ulaşmıştı.

        Özhan'ın kardeşlerine bakmak için il dışından geldiği, ev sakinlerinden diğer kardeş Kemal Akçaharman'ın (72) çökme anında evde bulunmadığı öğrenilmişti.

        Çöken binanın çevresindeki 7 bina tedbiren boşaltılmış, binalardan tahliye edilen 30 kişi kentteki çeşitli misafirhanelere ve yakınlarının yanına yerleştirilmişti.

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        Binanın çökmesiyle ilgili 3 zanlı gözaltına alınmıştı.

        Öte yandan 17 Ekim'de aynı sokaktaki metruk binanın bir bölümü, yağışların da etkisiyle çökmüştü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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