Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Zonguldak'ta çöken binanın istinat duvarının bir bölümü yıkıldı

        Zonguldak'ta çöken binanın istinat duvarının bir bölümü yıkıldı

        Zonguldak'ta çökme sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı binanın alt kısmındaki istinat duvarının bir kısmı yıkıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 21:13 Güncelleme:
        Zonguldak'ta çöken binanın istinat duvarının bir bölümü yıkıldı

        Zonguldak'ta çökme sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı binanın alt kısmındaki istinat duvarının bir kısmı yıkıldı.

        Merkez ilçeye bağlı Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'ta, 21 Ekim'de çöken 3 katlı binanın alt kısmında bulunan istinat duvarındaki çatlak, toprağın basıncıyla büyüdü.

        Esneyen duvarın bir bölümü yıkıldı. Bunun üzerine bölgedeki 2 katlı bir binanın da yıkılma riskine karşı ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı, alanı bariyerlerle kapattı.

        Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

        REKLAM

        Duvarın yıkılma anı belediye ekiplerinin kamerasınca kaydedildi.

        Öte yandan, 21 Ekim'den bu yana çöken binanın çevresindeki 14 binada toplam 134 daire tahliye edildi.

        Bina sakinlerinden bazıları misafirhanelere yerleştirildi, bazıları da yakınlarının evlerine gitti.

        - "Gerekli güvenlik önlemleri alındı"

        Vali Hacıbektaşoğlu, gazetecilere, bölgede şu anda yeniden bir hareketlenme olduğunu belirterek, buradaki binaların tedbir amacıyla boşaltıldığını söyledi.

        Burada makineli çalışma yapılmasının mümkün görülmediğini ifade eden Hacıbektaşoğlu, "Risk arz ediyor. Dolayısıyla bir süre beklenecek. Arkada gördüğümüz binalar zaten yıkılacak. 6-7 bina var, bir kısmı yıkılacak. Makineyle müdahale etme imkanı olursa makineyle müdahale edilecek. Takip ediyoruz, burayı güvenli hale getirdik." diye konuştu.

        REKLAM

        Hacıbektaşoğlu, ekiplerce Gümüşevler Sitesi'nin zemininin kayalık olduğunun ifade edildiğini aktararak, "AFAD İl Müdürlüğümüze yaptırdığımız incelemede, yukarıda bir hareketlenme olmadığı söylendi. Geçmiş yıllara dönük yapılan incelemede, bir kütle hareketinin olmadığını söylemişlerdi. Şu anki durum değişti mi bilmiyoruz ama bu dediğim bilgi bir hafta, 10 gün öncesinin bilgisi." ifadelerini kullandı.

        Gümüşevler Sitesi'nin altındaki toprakta bir çatlama olduğunu kaydeden Hacıbektaşoğlu, burada kütle hareketinin olmadığını değerlendirdiklerini, bölgeyi izlemeye devam edeceklerini dile getirdi.

        Hacıbektaşoğlu, bölgede gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını vurgulayarak, "Toprak kayma hareketinin stabil hale getirilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bunu sağladığımızda güvenli olan yerlere zaten 'evinize dönebilirsiniz' diyeceğiz. Onun dışında diğer çalışmaları yapacağız ve takip edeceğiz." şeklinde konuştu.

        REKLAM

        - Olay

        Merkez Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'ta 21 Ekim'de 3 katlı bina çökmüş, ihbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edilmişti.

        Ekipler, Kenan Akçaharman'ı (68) enkazdan kurtarmış, ablası Türkan Akçaharman Özhan'ın (74) ise cansız bedenine ulaşmıştı.

        Özhan'ın kardeşlerine bakmak için il dışından geldiği, ev sakinlerinden diğer kardeş Kemal Akçaharman'ın (72) çökme anında evde bulunmadığı öğrenilmişti.

        Çöken binanın çevresindeki 7 bina tedbiren boşaltılmış, binalardan tahliye edilen 30 kişi kentteki çeşitli misafirhanelere ve yakınlarının yanına yerleştirilmişti.

        REKLAM

        Binanın çökmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklanmıştı.

        Öte yandan, 17 Ekim'de aynı sokaktaki metruk binanın bir bölümü, yağışların da etkisiyle çökmüştü.

        Zonguldak Valiliğinden 7 Kasım'da yapılan açıklamada, tehlike arz eden istinat duvarının, Zonguldak Belediyesi tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınarak kontrollü şekilde yıkılacağı bildirilmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'dan ABD'ye gözdağı
        İran'dan ABD'ye gözdağı
        Aliağa patlamasında 11 kişi adliyede
        Aliağa patlamasında 11 kişi adliyede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        Galatasaray'da Ugochukwu ile ayrılık yakın!
        Galatasaray'da Ugochukwu ile ayrılık yakın!
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        "Tüm planımız kazanmak üzerine"
        "Tüm planımız kazanmak üzerine"
        11 il için sarı kodlu uyarı
        11 il için sarı kodlu uyarı
        Sultan ve Kervan hakkında suç duyurusu
        Sultan ve Kervan hakkında suç duyurusu
        Bugün Ne Oldu? 11 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 11 Kasım 2026 haberleri
        Emir Sarıgül ifadeye çağrıldı
        Emir Sarıgül ifadeye çağrıldı
        Türk Altın’dan Ankara’da 10 bin fidanlık hatıra ormanı
        Türk Altın’dan Ankara’da 10 bin fidanlık hatıra ormanı
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        Genç doktorun şüpheli ölümü: 8. kattan düştü!
        Genç doktorun şüpheli ölümü: 8. kattan düştü!
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi

        Benzer Haberler

        İstinat duvarının yıkılma anı kamerada Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğl...
        İstinat duvarının yıkılma anı kamerada Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğl...
        Zonguldak'ta binanın yıkıldığı bölgede istinat duvarı çöktü
        Zonguldak'ta binanın yıkıldığı bölgede istinat duvarı çöktü
        Karadeniz Ereğli'deki sağlık birimlerine denetim gerçekleştirildi
        Karadeniz Ereğli'deki sağlık birimlerine denetim gerçekleştirildi
        Palamut bolluğu balıkçıları da şaşırttı: "Artık hamsiyi bekliyoruz"
        Palamut bolluğu balıkçıları da şaşırttı: "Artık hamsiyi bekliyoruz"
        Zonguldak'ta 15 bin fidan toprakla buluştu
        Zonguldak'ta 15 bin fidan toprakla buluştu
        Alaplı'da 3 çocuk babasından haber alınamıyor
        Alaplı'da 3 çocuk babasından haber alınamıyor