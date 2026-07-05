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        Zonguldak'ta denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

        Zonguldak'ta yasağa rağmen denize girdikten sonra kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2026 - 17:53 Güncelleme:
        Zonguldak'ta denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

        Zonguldak'ta yasağa rağmen denize girdikten sonra kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor.

        Alınan bilgiye göre, dün arkadaşı B.S. (34) ile denize girdikten bir süre sonra kaybolan B.K'yi (33) bulmak için akşam havanın kararmasıyla sonlandırılan çalışmalar sabah saatlerinde yeniden başlatıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Deniz Kulübü ile Kapuz Plajı arasındaki bölgede deniz ve kıyı şeridinde çalışmalarını sürdürüyor.

        B.K'yi bulmak için dalgıç ekiplerinin yanı sıra dronla da arama yapılıyor.

        Arkadaşı B.S. ile dün Tersane Plajı'na gelen B.K, plaj görevlilerince Valilik kararıyla denize girmenin yasak olduğu yönünde uyarılmış, bölgeden ayrılan iki arkadaş, tren geçidinin bulunduğu tüneli kullanarak yaklaşık 300 metre ilerideki kayalıklara geçmişti.

        Burada denize giren B.K. bir süre sonra gözden kaybolmuş, arkadaşını kurtarmak amacıyla denize giren ve akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren B.S. kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başarmıştı.

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