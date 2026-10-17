Zonguldak'ta eski kız arkadaşının evine silahla ateş açan şüpheli tutuklandı

Öte yandan belediyede güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen şüphelinin olayın ardından kullandığı silahı dereye attığının tespit edilmesi üzerine arama çalışması başlatıldı.

İddiaya göre, Karadeniz Ereğli Belediyesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan A.O.U, eski kız arkadaşının Karga Mahallesi’ndeki evine giderek silahla ateş açtı.

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