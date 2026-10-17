Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Zonguldak'ta eski kız arkadaşının evine silahla ateş açan şüpheli tutuklandı

        Zonguldak'ta eski kız arkadaşının evine silahla ateş açan şüpheli tutuklandı

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde eski kız arkadaşının evine silahla ateş açtığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2026 - 18:08 Güncelleme:
        Zonguldak'ta eski kız arkadaşının evine silahla ateş açan şüpheli tutuklandı

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde eski kız arkadaşının evine silahla ateş açtığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

        İddiaya göre, Karadeniz Ereğli Belediyesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan A.O.U, eski kız arkadaşının Karga Mahallesi’ndeki evine giderek silahla ateş açtı.

        Evin camları kırılırken, olayda yaralanan olmadı.

        Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan belediyede güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen şüphelinin olayın ardından kullandığı silahı dereye attığının tespit edilmesi üzerine arama çalışması başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Selden etkilenen esnafa 80 milyon lira
        Selden etkilenen esnafa 80 milyon lira
        Fenerbahçe kazandı moral depoladı!
        Fenerbahçe kazandı moral depoladı!
        36 il için meteorolojik uyarı
        36 il için meteorolojik uyarı
        Vali Gül'den Ayazağa'da önemli açıklamalar
        Vali Gül'den Ayazağa'da önemli açıklamalar
        "Oyuncularla aramda bir problem yok"
        "Oyuncularla aramda bir problem yok"
        Bahçeli'den Azerbaycan'a bağımsızlık mesajı
        Bahçeli'den Azerbaycan'a bağımsızlık mesajı
        Galatasaray Deniz'le 'Gül'dü!
        Galatasaray Deniz'le 'Gül'dü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 38 bin sağlık çalışanı müjdesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 38 bin sağlık çalışanı müjdesi
        Özer Çak yazdı: VAR kararı ve Taylor’ın sınavı!
        Özer Çak yazdı: VAR kararı ve Taylor’ın sınavı!
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'tan TFF'ye tepki!
        Okan Buruk'tan TFF'ye tepki!
        Balık tutarken timsah saldırısında öldü
        Balık tutarken timsah saldırısında öldü
        Hasarın maliyeti 20 milyar TL olarak tahmin ediliyor
        Hasarın maliyeti 20 milyar TL olarak tahmin ediliyor
        Gözü gibi baktığı bahçesi yok oldu
        Gözü gibi baktığı bahçesi yok oldu
        Galatasaray Gençlerbirliği'ne 8 yıldır kaybetmiyor
        Galatasaray Gençlerbirliği'ne 8 yıldır kaybetmiyor
        Kredi kartıyla yemeğe fren yaptık
        Kredi kartıyla yemeğe fren yaptık
        2'si çocuk 8 kişi kurtarılmıştı! Yürek ısıtan detay...
        2'si çocuk 8 kişi kurtarılmıştı! Yürek ısıtan detay...
        Mehmet Ali Erbil'in gözyaşları
        Mehmet Ali Erbil'in gözyaşları
        Toyota'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        Toyota'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        "Gaz üretimi ikiye katlanacak"
        "Gaz üretimi ikiye katlanacak"

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta mali müşavirlik bürosunun açılışı yapıldı
        Zonguldak'ta mali müşavirlik bürosunun açılışı yapıldı
        Zonguldak'ta yağış nedeniyle evin duvarı çöktü
        Zonguldak'ta yağış nedeniyle evin duvarı çöktü
        Zonguldak'ta iki katlı binada kısmi göçük meydana geldi
        Zonguldak'ta iki katlı binada kısmi göçük meydana geldi
        Mehmet Yılmaz yeniden görevinin başında
        Mehmet Yılmaz yeniden görevinin başında
        Zonguldak'ta metruk bina kısmen çöktü
        Zonguldak'ta metruk bina kısmen çöktü
        Türkiye'nin enerji gücü Osman Gazi platformu dronla görüntülendi
        Türkiye'nin enerji gücü Osman Gazi platformu dronla görüntülendi