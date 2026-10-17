Zonguldak'ta eski kız arkadaşının evine silahla ateş açan şüpheli tutuklandı
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde eski kız arkadaşının evine silahla ateş açtığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde eski kız arkadaşının evine silahla ateş açtığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
İddiaya göre, Karadeniz Ereğli Belediyesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan A.O.U, eski kız arkadaşının Karga Mahallesi’ndeki evine giderek silahla ateş açtı.
Evin camları kırılırken, olayda yaralanan olmadı.
Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan belediyede güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen şüphelinin olayın ardından kullandığı silahı dereye attığının tespit edilmesi üzerine arama çalışması başlatıldı.
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