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        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Zonguldak'ta "evlilik vaadiyle" dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

        Zonguldak'ta "evlilik vaadiyle" dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

        Zonguldak'ta "evlilik vaadiyle" dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 16:26 Güncelleme:
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        Zonguldak'ta "evlilik vaadiyle" dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

        Zonguldak'ta "evlilik vaadiyle" dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.


        Kentte yaşayan bir kişi, evlilik ve para kazanma vaadiyle yaklaşık 10 milyon lira dolandırıldığını belirterek İl Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulundu.


        Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheliler S.G. (36) ve B.M. (46) yakalandı. Şüphelilerin cep telefonlarına el konuldu.


        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliye adli kontrol hükümleri uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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