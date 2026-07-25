Zonguldak'ta fındık toplama tarihleri belirlendi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde "Mevsimlik Tarım İşçileri İlçe İzleme ve Değerlendirme Kurulu", fındık hasadı tarihlerini belirledi.



Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal başkanlığında toplanan Kurul, 2026 fındık hasadına, sahil kesimde (0-250 metre rakım) 7 Ağustos, orta kesimde (250-500 metre rakım) 14 ağustos, yüksek kesimde (500 metre ve üzeri rakım) 21 Ağustos'ta başlanmasını tavsiye etti.





Kurul, alınan kararları şu şekilde açıkladı:



"İşçilerin sosyal ihtiyaçları, işçi çalıştıranlar ve aracılar tarafından karşılanacak. Fındık toplamaya, örf ve adetlere göre saat 07.00'de başlanacak, saat 19.00'da sona erecek. İşçilere yemek ve istirahatleri için 1,5 saat mola verilecek. 16 yaş altı ve 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar çalıştırılmayacak. Fındık patozlarıyla fındık çekme işi, yol kenarında ve yol üzerinde yapılmayacak. Fındık zurufla yakılmayıp, gübre olarak bahçelere dağıtılacak."





Öte yandan fındık toplama işçilik ücretleri için Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliğinin 12. Maddesi 2. Fıkrası'nda belirtilen "İşçilerin günlük brüt kazançları asgari ücretin altında olamaz" ibaresine göre hareket edileceği açıklandı.

