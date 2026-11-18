Dün, Müftü Mahallesi İstanbul yol ayrımı mevkisinde dönercilik yapan Ali Erdoğan (58), dükkanına gelen kişinin silahlı saldırısına uğramış, başından vurulan Erdoğan kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından otomobille kaçan şüpheli E.A. (32), polislerce yakalanmıştı.

Bu arada, saldırıda hayatını kaybeden Erdoğan'ın cenazesi, Hatip Camisi'nde kılınan namazın ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir iş yeri sahibini silahla ateş ederek öldüren şüpheli tutuklandı.

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