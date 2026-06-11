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        Zonguldak'ta kamyonetin çarptığı çocuğun ölümüne ilişkin yeniden yargılanan 2 sanık hakkında karar

        Zonguldak'ta yokuşta geri kayan su dağıtım kamyonetinin çarpması sonucu 4 yaşındaki Sarp Eymen Darıcı'nın hayatını kaybetmesi, annesi ile bir kişinin yaralanmasına ilişkin yeniden yargılanan 2 sanıktan birine 5 yıl 6 ay 20 gün, diğerine ise 1 yıl 10 ay 15 gün hapis verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 15:01 Güncelleme:
        Zonguldak'ta kamyonetin çarptığı çocuğun ölümüne ilişkin yeniden yargılanan 2 sanık hakkında karar

        Zonguldak'ta yokuşta geri kayan su dağıtım kamyonetinin çarpması sonucu 4 yaşındaki Sarp Eymen Darıcı'nın hayatını kaybetmesi, annesi ile bir kişinin yaralanmasına ilişkin yeniden yargılanan 2 sanıktan birine 5 yıl 6 ay 20 gün, diğerine ise 1 yıl 10 ay 15 gün hapis verildi.


        Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmaya, kamyonet sürücüsü tutuklu sanık Ö.S, su firması yetkilisi tutuksuz sanık İ.K, hayatını kaybeden çocuğun ailesi ve taraf avukatları katıldı.

        Söz verilen sanık Ö.S, önceki ifadelerini tekrar ederek, tahliyesini talep etti. Sanık İ.K. de önceki ifadelerini tekrar etti.

        Mahkeme heyeti, "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne, birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapse çarptırdığı sanık Ö.S'nin tutukluluk halinin devamına hükmetti.

        Heyet, 1 yıl 10 ay 15 gün hapis verdiği sanık İ.K. hakkında ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.

        - Olay

        Bahçelievler Mahallesi Işık Yönder Caddesi'nde 1 Aralık 2025'te, Ö.S'nin rampada park ettiği su yüklü 67 DD 908 plakalı kamyonet, sürücünün araçtan su indirdiği sırada aniden hareket etmiş, Ahmet Erdoğan Anaokulu önünde bulunan Sarp Eymen Darıcı ile annesi Ömürcan Darıcı ve R.Y, kamyonetin çarpması sonucu yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

        Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 19 Şubat'taki karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanık Ö.S'yi "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne, birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırmış, İ.K'nin ise "tali kusurlu" olması gözetilerek 60 bin 500 lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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