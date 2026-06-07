Zonguldak'ta otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Zonguldak-Ankara kara yolunda otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.



Karaman beldesi istikametine seyreden R.K. idaresindeki 67 SL 735 plakalı otomobil, yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna dönüş yaptığı sırada, Alper Başören'in kullandığı 67 AGJ 191 plakalı motosikletle çarpıştı.



İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kaza yerinde kalbi durduğu belirlenen Başören, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Başören, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Kazanın ardından otomobil sürücüsü R.K, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

