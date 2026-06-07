Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Zonguldak'ta otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Zonguldak'ta otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Zonguldak-Ankara kara yolunda otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 19:39 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Zonguldak-Ankara kara yolunda otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Karaman beldesi istikametine seyreden R.K. idaresindeki 67 SL 735 plakalı otomobil, yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna dönüş yaptığı sırada, Alper Başören'in kullandığı 67 AGJ 191 plakalı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kaza yerinde kalbi durduğu belirlenen Başören, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Başören, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kazanın ardından otomobil sürücüsü R.K, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CANLI - Fenerbahçe'de seçim günü
        CANLI - Fenerbahçe'de seçim günü
        "Yeniliyoruz, rakibimizi tebrik ediyorum"
        "Yeniliyoruz, rakibimizi tebrik ediyorum"
        6 beldede sandık başına gidildi
        6 beldede sandık başına gidildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Otokoç'a bir günde 2 saldırı
        Otokoç'a bir günde 2 saldırı
        5 çocuk annesi kadın vahşet kurbanı!
        5 çocuk annesi kadın vahşet kurbanı!
        Inter'den Hakan Safi'ye Hakan Çalhanoğlu cevabı!
        Inter'den Hakan Safi'ye Hakan Çalhanoğlu cevabı!
        Trump'tan İran mesajı
        Trump'tan İran mesajı
        TFF’nin faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi!
        TFF’nin faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi!
        Can Polat cinayetinde 4 tutuklama
        Can Polat cinayetinde 4 tutuklama
        Narin'in köyünde muhtarlık seçimi
        Narin'in köyünde muhtarlık seçimi
        Vergi cezası öncesi erken uyarı sistemi geliyor
        Vergi cezası öncesi erken uyarı sistemi geliyor
        Katliam gibi kaza! 4 kişi öldü!
        Katliam gibi kaza! 4 kişi öldü!
        Kayıp Menesa, bahçelerindeki havuzda ölü bulundu!
        Kayıp Menesa, bahçelerindeki havuzda ölü bulundu!
        Dünya Kupası'nın unutulmaz eldivenleri!
        Dünya Kupası'nın unutulmaz eldivenleri!
        Havada aşk kokusu var!
        Havada aşk kokusu var!
        Bodrum'da aşk tazelediler
        Bodrum'da aşk tazelediler
        Çocuğun akran zorbalığına uğradığı nasıl anlaşılır?
        Çocuğun akran zorbalığına uğradığı nasıl anlaşılır?
        Bizde olsalar neler olurdu?
        Bizde olsalar neler olurdu?
        Sicilya'da görkemli düğün
        Sicilya'da görkemli düğün

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Zonguldak'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Evinde kalp krizi geçiren polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
        Evinde kalp krizi geçiren polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
        BEUN Devrek ve Gökçebey Kampüsleri 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni...
        BEUN Devrek ve Gökçebey Kampüsleri 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni...
        BEUN akademisyenleri Sıfır Atık Festivali'nde Türkiye'nin çevre vizyonuna k...
        BEUN akademisyenleri Sıfır Atık Festivali'nde Türkiye'nin çevre vizyonuna k...
        Direksiyon başında uyudu, kanında uyuşturucu tespit edildi
        Direksiyon başında uyudu, kanında uyuşturucu tespit edildi
        Devrek'te Üniversite öğrencileri mezuniyetlerini kep atarak kutladılar
        Devrek'te Üniversite öğrencileri mezuniyetlerini kep atarak kutladılar