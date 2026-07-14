Zonguldak'ta tır ile otomobilin çarpıştığı kazada ölen yaşlı çift defnedildi

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden yaşlı çift toprağa verildi.



Ilıksu mevkisinde dün meydana gelen kazada yaşamını yitiren Yahya Ergin (81) ve eşi Aysel Ergin'in (80) cenazeleri, yakınları tarafından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesinden alınarak Uzun Mehmet Camisi'ne getirildi.



Yaşlı çift için burada helallik alındı, dua edildi.



İkindi vakti kılınan namaz sonrası Ergin çiftinin cenazesi, Kırat Mezarlığı'na defnedildi.



Cenaze törenine, yaşlı çiftin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.



Öte yandan, kazaya ilişkin gözaltına alınan tır sürücüsü N.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Savcılık sorgusu tamamlanan tır sürücüsü, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



- Olay



Yahya Ergin'in (81) kullandığı 67 UA 738 plakalı otomobil, Ilıksu mevkisinde tali yoldan kara yoluna girdiği sırada seyir halindeki N.A'nın (22) yönetimindeki 06 CAM 67 plakalı tır ile çarpışmış, çarpışmanın etkisiyle otomobil karşı şeride geçerek su kanalına düşmüştü.



Kazada, otomobil sürücüsüyle araçta bulunan eşi Aysel Ergin (80) ağır yaralanmış, yaşlı çift kaldırıldıkları Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

