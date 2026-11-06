Zonguldak'ta trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin cenazesi toprağa verildi

Cenazeye, Erkan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, sendikacılar, siyasiler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, madenciler ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.