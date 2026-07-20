Zonguldak'ta tünelde duvara çarpıp takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Zonguldak'ta tünel içinde duvara çarpıp takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı. M.A'nın kullandığı 74 DJ 006 plakalı otomobil, kent merkezini Kilimli ilçesine bağlayan Uzunkum Tüneli'nde aynı yönde ilerleyen 55 ER 967 plakalı tıra çarptı, ardından kontrolden çıkarak tünel duvarına vurup takla attı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ters dönerek duran araçtan çıkarılan sürücü M.A. ile araçta bulunan S.U, sağlık görevlilerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

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