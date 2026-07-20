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        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Zonguldak'ta tünelde duvara çarpıp takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Zonguldak'ta tünelde duvara çarpıp takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Zonguldak'ta tünel içinde duvara çarpıp takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 12:52 Güncelleme:
        Zonguldak'ta tünelde duvara çarpıp takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Zonguldak'ta tünel içinde duvara çarpıp takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        M.A'nın kullandığı 74 DJ 006 plakalı otomobil, kent merkezini Kilimli ilçesine bağlayan Uzunkum Tüneli'nde aynı yönde ilerleyen 55 ER 967 plakalı tıra çarptı, ardından kontrolden çıkarak tünel duvarına vurup takla attı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ters dönerek duran araçtan çıkarılan sürücü M.A. ile araçta bulunan S.U, sağlık görevlilerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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