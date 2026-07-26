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        Zonguldak'ta yağışla gelen çamurlu su denizin rengini değiştirdi

        Zonguldak'ta yağış sonrası derelerden akan çamurlu su nedeniyle denizin bir kısmı kahverengiye büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2026 - 12:21 Güncelleme:
        Zonguldak'ta yağışla gelen çamurlu su denizin rengini değiştirdi

        Zonguldak'ta yağış sonrası derelerden akan çamurlu su nedeniyle denizin bir kısmı kahverengiye büründü.

        Kentte 2 gündür etkili olan yağışın ardından derelerin taşıdığı çamurlu suyun döküldüğü denizin kıyı kesimlerinde kahverengi renk hakim oldu.

        Liman ve kıyı kesimlerdeki renk değişimi, kentin birçok noktasından görüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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