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        Zonguldak'ta yarın ve cuma günü denize girişler yasaklandı

        Zonguldak'ta elverişsiz hava ve deniz koşulları nedeniyle 2 gün süreyle denize girmek yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 16:03 Güncelleme:
        Zonguldak'ta yarın ve cuma günü denize girişler yasaklandı

        Zonguldak'ta elverişsiz hava ve deniz koşulları nedeniyle 2 gün süreyle denize girmek yasaklandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle vatandaşların can güvenliğinin korunması amacıyla yarın ve cuma günü denize girişlerin yasaklandığı belirtildi.

        Açıklamada, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için vatandaşların alınan karara uymalarının önem taşıdığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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