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        Zonguldak'ta yaz kulübü kapanış şenliği düzenlendi

        Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri tarafından düzenlenen "GSB Gençlik Yaz Kulübü Kapanış Şenliği" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 14:48 Güncelleme:
        Zonguldak'ta yaz kulübü kapanış şenliği düzenlendi

        Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri tarafından düzenlenen "GSB Gençlik Yaz Kulübü Kapanış Şenliği" gerçekleştirildi.

        Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'nda düzenlenen kapanış programında konuşan Gençlik Merkezi Lideri Şendoğan Uyar, Zonguldak merkez ve ilçelerde bulunan gençlik merkezlerinde yaz boyunca gençleri spordan sanata, kültürden teknolojiye, akıl ve zeka oyunlarından gönüllülük faaliyetlerine kadar birçok farklı etkinlikle buluşturduklarını kaydetti.

        Uyar, gençlerin bu süreçte hem yeni beceriler kazandığını hem yeni arkadaşlıklar kurduğunu hem de paylaşmanın, birlikte üretmenin ve takım olmanın güzelliğini yaşadığını kaydetti.

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        Sportif ve kültürel etkinliklerin ardından hatıra fotoğraf çekimi yapıldı, ikramda bulunuldu.

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