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        Zonguldak'ta zabıta memurunu silahla yaralayan zanlı tutuklandı

        Zonguldak'ta sebze halinde tartıştığı zabıta memurunu silahla yaralayan güvenlik görevlisi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 18:49 Güncelleme:
        Zonguldak'ta zabıta memurunu silahla yaralayan zanlı tutuklandı

        Zonguldak'ta sebze halinde tartıştığı zabıta memurunu silahla yaralayan güvenlik görevlisi tutuklandı.


        Belediyeye ait sebze halinde alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma sonucu zabıta memuru K.Ö'yü silahla yaralayan O.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        - Olay


        Karaelmas Mahallesi Mustafa Aşçı Caddesi'ndeki sebze halinde, dün, belediyenin güvenlik görevlisi O.B, tabancayla ateş ederek zabıta memuru K.Ö'yü bacağından yaralamıştı. K.Ö, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılmış, kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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