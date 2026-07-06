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        Zonguldak'tan kısa kısa

        AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt ile AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 17:46 Güncelleme:
        Zonguldak'tan kısa kısa

        AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt ile AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti.

        Bozkurt ve Çağlayan, AK Parti Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Mücahit Andiç'in de katıldığı ziyarette, Vali Hacıbektaşoğlu ile kent adına değerlendirme ve istişarelerde bulundu.

        Çağlayan, ev sahipliği dolayısıyla Hacıbektaşoğlu'na teşekkür etti.

        - Karadeniz Ereğli'de yaz akşamları etkinliklerle geçiyor

        Karadeniz Ereğli Belediyesi, yaz boyunca düzenlediği kültür ve sanat etkinlikleriyle vatandaşları sanatçılar ve müzik topluluklarıyla buluşturmaya devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, etkinliklerde farklı müzik türlerinden konserler düzenleniyor.

        Düzenlenen konserler sonunda Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Muhammet Ali Ateş, sanatçılara çiçek takdim ediyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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