Aksaray Belediye Başkanı Dinçer, muhtarlarla bir araya geldi

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, muhtarlarla bir araya gelerek, mahallelerin ihtiyaç ve taleplerini değerlendirdi.

Başkan Dinçer, Yeni Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonu'nda muhtarlarla bir araya geldi.

Dinçer, gazetecilere, belediyecilik hizmetlerinin vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirildiğini söyledi.

Yönetim anlayışlarının temelinde istişare, ortak akıl ve sahadan gelen talepleri dikkate almak olduğunu belirten Dinçer, şöyle konuştu:

"Mahallelerimizin ihtiyaçlarını en doğru şekilde tespit etmenin yolu, o mahallede yaşayan vatandaşlarımızı ve onların temsilcisi olan muhtarlarımızı dinlemekten geçiyor. Bugün burada muhtarlarımızın taleplerini doğrudan dinliyor, ilgili birimlerimizle birlikte çözüm yollarını değerlendiriyoruz. Aksaray'ımızın her mahallesine eşit ve kaliteli hizmet ulaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Muhtarlarımızla iş birliği içerisinde, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceğiz."

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Mahalle muhtarları ise gerçekleştirilen toplantının mahallelerin sorunlarının doğrudan ilgili birimlere aktarılması açısından önemli olduğunu kaydetti.