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        Aksaray'da 82 yaşındaki Memiş usta 70 yıldır ayakkabı tamir ediyor

        AYNUR ALTUNIŞIK - Aksaray'da oturan 82 yaşındaki Memiş Ergin, çocuk yaşta başladığı ayakkabı tamirciliğinde 70 yılı geride bırakmanın gururunu yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Aksaray'da 82 yaşındaki Memiş usta 70 yıldır ayakkabı tamir ediyor

        AYNUR ALTUNIŞIK - Aksaray'da oturan 82 yaşındaki Memiş Ergin, çocuk yaşta başladığı ayakkabı tamirciliğinde 70 yılı geride bırakmanın gururunu yaşıyor.

        Yeşilova beldesinde 1944 yılında dünyaya gelen Ergin, ilkokul çağlarında eniştesinin yanında ayakkabı boyayarak mesleğe başladı. Lastik yapıştırıp, çarık satarak meslekle tanışan Ergin, daha sonra bir kunduracı ustasının yanında çırak oldu.

        Çıraklıktan ustalığa uzanan süreçte dükkandaki her işte tecrübe kazanan Ergin, askerlik dönüşünde tamamen ayakkabı tamirciliğine yöneldi.

        İlerleyen yaşına rağmen ilk günkü azimle tezgahının başına geçen Memiş usta, 70 yıldır elinden düşürmediği örsü, çekici ve iğnesiyle zamana ve gelişen teknolojiye direniyor.

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        - "Hep yeni şeyler öğrendim"

        Memiş Ergin, AA muhabirine, mesleğe başladığı yıllarda ayakkabıları elleriyle yaptıklarını söyledi.

        Askerden geldikten sonra kendi dükkanını açtığını ve halen mesleğini sürdürdüğünü anlatan Ergin, "Ayakkabı tamirciliğine eniştemin yanında başladım. Kardeşlerimin hepsi okudu, ben okumadım. Ayakkabı tamirciliğini severek yapıyorum, ilerleyen yaşıma rağmen çalışmaya devam edeceğim." dedi.

        Ergin, eşiyle hayatını sürdürdüğünü, 5 çocuğunu ise evlendirerek yuvalarını kurduğunu ifade etti.

        Ayakkabı tamiri yapmaktan zevk aldığını belirten Ergin, şunları kaydetti:

        "Bir insan işini severek yapıyorsa onu isteyerek yapar. İstemeyerek yapılan işten hayır gelmez. 12 yaşında mesleğe girip, usta çıkıp bu yaşa kadar çalışmak hiç kolay bir iş değil. Mesleğime çok emek verdim. Ayakkabı tamirciliği hayatımda önemli bir yere sahip. Hayatımdan çok şeyler vererek usta oldum. Hiç yerimde saymadım, hiç oturan bir insan olmadım. Hep yeni şeyler öğrendim. Mesleğime duyduğum aşk, bu yaşımda beni buraya getirmeye devam ediyor."

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