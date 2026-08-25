Aksaray'da "Bilinmeyen Kapadokya" tematik turizm rotasının tanıtım ve deneyim programı başladı

Aksaray'da, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından hazırlanan "Kadim Şehirler Yolu, Aksaray, Niğde, Kayseri (Bilinmeyen Kapadokya)" tematik turizm rotasının tanıtım ve deneyim programı başladı.

Aksaray, Niğde ve Kayseri'de 25-27 Ağustos'ta gerçekleştirilecek program kapsamında yaklaşık 50 rehber ve ulusal basın mensubu, Aksaray'a geldi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Oğuz'un eşlik ettiği grup, kent merkezindeki Ulu Cami ve önemli tarihi yapıları ziyaret etti.

Oğuz, gazetecilere, programın Aksaray'ın turizm potansiyelinin daha geniş kitlelere tanıtılması açısından önemli olduğunu söyledi.

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Bilinmeyen Kapadokya temasıyla kentin keşfedilmeye değer önemli destinasyonlarının tanıtıldığını belirten Oğuz, misafirleri en iyi şekilde ağırlayacaklarını kaydetti.