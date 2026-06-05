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        Aksaray'da Dünya Çevre Günü etkinliği yapıldı

        Aksaray'da, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 14:50 Güncelleme:
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        Aksaray'da Dünya Çevre Günü etkinliği yapıldı

        Aksaray'da, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Etkinlik kapsamında, doğal çevrenin korunması, sürdürülebilir yaşam çevrelerinin oluşturulması ve iklim değişikliğiyle mücadele konularında toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla Helvadere Gölü'nde, dalgıçlar ve öğrenciler çevre temizliği yaptı.

        Vali Murat Duru, amaçlarının oluşan atıkların geri dönüşüme kazandırılması ve çevre kirliliğinin önlenmesi olduğunu söyledi.

        Atıkları gelişigüzel doğaya bırakmak yerine çöp kutularına, geri dönüşüm kutularına ve konteynerlere atarak ekonomiye yeniden kazandırılabileceğini anlatan Duru, şunları kaydetti:

        "Buradan özellikle Aksaraylı hemşerilerime seslenmek istiyorum. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte piknik alanlarımız, mesire yerlerimiz ve doğal güzelliklerimiz daha yoğun kullanılacak. Kendi evimizi nasıl temiz tutuyorsak, çevremizi de aynı hassasiyetle korumalıyız. Evimizin salonuna sigara izmariti atmıyorsak, doğaya da atmamalıyız. Evimizin içine çöp bırakmıyorsak, piknik yaptığımız alanları da kirletmemeliyiz. Aksaray, sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerle çok kıymetli bir şehirdir. Bu değerleri korumak hepimizin ortak sorumluluğudur."

        Etkinlik, dalgıçların göl içinde Türk bayrağı açmasıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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