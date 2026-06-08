Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri Aksaray'da Halk Eğitimi Merkezi Yıl Sonu Sergisi yapıldı

        Aksaray'da Halk Eğitimi Merkezi Yıl Sonu Sergisi yapıldı

        –Aksaray'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Halk Eğitimi Merkezi Yıl Sonu Sergisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 13:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaray'da Halk Eğitimi Merkezi Yıl Sonu Sergisi yapıldı

        –Aksaray'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Halk Eğitimi Merkezi Yıl Sonu Sergisi düzenlendi.

        15 Temmuz Milli İrade Meydanındaki serginin açılışında Vali Murat Duru, kursiyerlerin büyük bir bölümünün kadınlardan oluştuğunu belirterek, "Yüzde 90 oranında kadın kursiyerimizin bu eğitim faaliyetlerine katılım sağlaması bizleri ayrıca memnun ediyor. Aksaray'a ilk geldiğimiz günlerde Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve halk eğitimi camiamızla yaptığımız değerlendirmelerde önemli bir hedef ortaya koymuştuk. Aksaray merkezde, ilçelerde, beldelerde ve köylerde vatandaşlarımızdan talep geldiği sürece her türlü kursu açacak ve destekleyecektik. Bugün geldiğimiz noktada yüzlerce, hatta binlerce kursun açıldığını ve çok sayıda vatandaşımızın bu kurslardan faydalandığını görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.


        Kurdele kesiminin ardından protokol mensupları stantları ziyaret etti.

        Vali Duru, kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı ürünleri ve çalışmaları inceledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran-İsrail hattında karşılıklı saldırılar!
        İran-İsrail hattında karşılıklı saldırılar!
        Trump: İsrail ve İran derhal ateş etmeyi durdurmalı
        Trump: İsrail ve İran derhal ateş etmeyi durdurmalı
        İddia: "İran durursa, İsrail de duracak" mesajı iletildi
        İddia: "İran durursa, İsrail de duracak" mesajı iletildi
        ABD/İsrail-İran Savaşının 100 günlük bilançosu
        ABD/İsrail-İran Savaşının 100 günlük bilançosu
        "Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz"
        "Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz"
        CHP'de grup toplantısı gerilimi!
        CHP'de grup toplantısı gerilimi!
        "Hedef Engin Polat'tı, öldürmeden tarayacaktım"
        "Hedef Engin Polat'tı, öldürmeden tarayacaktım"
        "Yapısal reformları hayata geçiriyoruz"
        "Yapısal reformları hayata geçiriyoruz"
        "O çılgın adamdan korkuyorum"
        "O çılgın adamdan korkuyorum"
        THY'den jet yakıtı açıklaması
        THY'den jet yakıtı açıklaması
        İddia: Trump, Chagos Adaları'nı satın almayı değerlendiriyor
        İddia: Trump, Chagos Adaları'nı satın almayı değerlendiriyor
        Türkiye Atlası: Yapay zekâ ile 81 ili küçük gezegenlere dönüştürdük
        Türkiye Atlası: Yapay zekâ ile 81 ili küçük gezegenlere dönüştürdük
        İskelede talihsiz kaza
        İskelede talihsiz kaza
        Ne savaş ne deprem yıkabildi: Büyük İskender bile fethemedi!
        Ne savaş ne deprem yıkabildi: Büyük İskender bile fethemedi!
        Kenan ve Sinem'den midye jesti
        Kenan ve Sinem'den midye jesti
        Yarışın ünlü seyircileri
        Yarışın ünlü seyircileri
        Duran, Galatasaray'dan haber bekliyor!
        Duran, Galatasaray'dan haber bekliyor!
        Transferde öncelik 3 mevkide!
        Transferde öncelik 3 mevkide!
        Dünya Kupası'na Brezilya damgası!
        Dünya Kupası'na Brezilya damgası!
        8-14 Haziran haftalık burç yorumları
        8-14 Haziran haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Parktaki biber gazlı ve bıçaklı saldırının 2 şüphelisi yakalandı
        Parktaki biber gazlı ve bıçaklı saldırının 2 şüphelisi yakalandı
        112 çalışanı mesai sonrası evine giderken kazayı görüp, yaralıya müdahale e...
        112 çalışanı mesai sonrası evine giderken kazayı görüp, yaralıya müdahale e...
        Parkta uğradığı biber gazlı ve bıçaklı saldırıda ağır yaralandı
        Parkta uğradığı biber gazlı ve bıçaklı saldırıda ağır yaralandı
        Otomobil bariyerlere çarptı: 5 yaralı
        Otomobil bariyerlere çarptı: 5 yaralı
        Alzheimer olan kadının unutup eve almadığı oğlu sulama kanalı kenarında ölü...
        Alzheimer olan kadının unutup eve almadığı oğlu sulama kanalı kenarında ölü...
        TZOB Genel Başkanı Bayraktar: "Son 150 yılın en önemli yağışlarını aldık"
        TZOB Genel Başkanı Bayraktar: "Son 150 yılın en önemli yağışlarını aldık"