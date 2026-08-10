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        Aksaray'da iki kişiyi silahla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

        Aksaray'da alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı iki kişiyi silahla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2026 - 16:42 Güncelleme:
        Aksaray'da iki kişiyi silahla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

        Aksaray'da alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı iki kişiyi silahla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Osman B. (54), sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

        Merkeze bağlı Gençosman köyünde dün Osman B. (54) ile Murat A. (47) ve Ali S. (40) arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda Osman B. yanındaki silahla Murat A. ve Ali S'ye ateş ederek olay yerinden kaçmıştı.

        Jandarma ekipleri Osman B'yi kent merkezinde saklandığı evinde yakalamıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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