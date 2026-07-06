Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri Aksaray'da kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı

        Aksaray'da kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı

        Aksaray'da çok sayıda kaçak ürünün ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 14:07 Güncelleme:
        Aksaray'da kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı

        Aksaray'da çok sayıda kaçak ürünün ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla kaçakçılıkla mücadele kapsamında 3 adrese operasyon düzenledi.

        Operasyonda 45 el feneri, 66 solar lamba, 15 testere, 23 kamera, 24 masaj aleti, 50 hoparlör, 930 parfüm, 490 güneş gözlüğü, 80 kozmetik ürün, 5 cep telefonu ve 22 şarj aleti ele geçirildi.

        Kaçak ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 4,5 milyon lira olduğu belirtildi.

        Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Erdoğan-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        Erdoğan-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'ya geldi
        NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'ya geldi
        NATO Zirvesi'nde liderleri Togg taşıyacak
        NATO Zirvesi'nde liderleri Togg taşıyacak
        Beşiktaş, Salih Özcan'la anlaşma sağladı!
        Beşiktaş, Salih Özcan'la anlaşma sağladı!
        Bakan Fidan NYT'ye konuştu
        Bakan Fidan NYT'ye konuştu
        NATO Zirvesi'nin programı belli oldu
        NATO Zirvesi'nin programı belli oldu
        Aral Şimşir, Trabzonspor için geliyor!
        Aral Şimşir, Trabzonspor için geliyor!
        3 çocuk annesinin ölümünde sıcak gelişme... Kocası şüpheli olarak dosyaya eklendi!
        3 çocuk annesinin ölümünde sıcak gelişme... Kocası şüpheli olarak dosyaya eklendi!
        Gol krallığı yarışı kızıştı!
        Gol krallığı yarışı kızıştı!
        Baba-kız tatilde
        Baba-kız tatilde
        Beşiktaş ve F.Bahçe'nin transfer yarışı!
        Beşiktaş ve F.Bahçe'nin transfer yarışı!
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Taraflar silahını çekti... Amca çocuklarının kanlı düellosu!
        Taraflar silahını çekti... Amca çocuklarının kanlı düellosu!
        Otomobilin çarptığı genç avukat kahretti!
        Otomobilin çarptığı genç avukat kahretti!
        FIFA'nın Balogun kararı tartışma yarattı!
        FIFA'nın Balogun kararı tartışma yarattı!
        Doruk Efe, 1.5 yaşındaydı... Ölüm nedeni: Sineklik!
        Doruk Efe, 1.5 yaşındaydı... Ölüm nedeni: Sineklik!
        Türkiye’de sedan devri kapanıyor mu?
        Türkiye’de sedan devri kapanıyor mu?
        Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
        Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
        Venedik'ten ödül alacak
        Venedik'ten ödül alacak
        Sağlık sigortasında psikiyatrik muayene trend oldu
        Sağlık sigortasında psikiyatrik muayene trend oldu

        Benzer Haberler

        Aksaray'da 1 kişinin öldüğü, 43 kişinin yaralandığı otobüs kazasında, şoför...
        Aksaray'da 1 kişinin öldüğü, 43 kişinin yaralandığı otobüs kazasında, şoför...
        Aksaray'da 4,5 milyonluk kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı
        Aksaray'da 4,5 milyonluk kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı
        Aksaray'da "TOGG Team Türkiye" gezi turu başladı
        Aksaray'da "TOGG Team Türkiye" gezi turu başladı
        Sevdiğiyle evlenmek için tarlada başlık parasına çalışıyor
        Sevdiğiyle evlenmek için tarlada başlık parasına çalışıyor
        Aksaray'da 44 kişinin yaralandığı otobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
        Aksaray'da 44 kişinin yaralandığı otobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
        Aksaray'daki otobüs kazasında yaralılardan 1'i öldü, 9 kişinin tedavisi sür...
        Aksaray'daki otobüs kazasında yaralılardan 1'i öldü, 9 kişinin tedavisi sür...