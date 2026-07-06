Aksaray'da kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı

Aksaray'da çok sayıda kaçak ürünün ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla kaçakçılıkla mücadele kapsamında 3 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 45 el feneri, 66 solar lamba, 15 testere, 23 kamera, 24 masaj aleti, 50 hoparlör, 930 parfüm, 490 güneş gözlüğü, 80 kozmetik ürün, 5 cep telefonu ve 22 şarj aleti ele geçirildi. Kaçak ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 4,5 milyon lira olduğu belirtildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.