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        Aksaray'da "Madde mi Mana mı Bağımlılık mı Projesi" uygulama toplantısı yapıldı

        Aksaray'da "Madde mi Mana mı Bağımlılık mı Projesi" uygulama toplantısı Vali Murat Duru'nun katılımıyla yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 17:11 Güncelleme:
        Aksaray'da "Madde mi Mana mı Bağımlılık mı Projesi" uygulama toplantısı yapıldı

        Aksaray'da "Madde mi Mana mı Bağımlılık mı Projesi" uygulama toplantısı Vali Murat Duru'nun katılımıyla yapıldı.

        Fatih Sultan Mehmet Ortaokulunda gerçekleştirilen toplantıda, bağımlılıkla mücadele konusunda bilgi verildi.

        Programda konuşan Vali Duru, çocukların ve gençlerin madde bağımlılığından korunmasında aile ve eğitimcilere önemli sorumluluklar düştüğünü belirtti.

        İyi bir eğitimin söz konusu olması için veli, öğretmen ve öğrenci arasında iyi bir iletişim kurulması gerektiğini aktaran Duru, "Bu unsurlardan biri eksik kaldığında iyi bir eğitim sürecinin yürütülmesi zorlaşır. Madde bağımlılığıyla mücadelede farkındalık oluşturmak zorundayız. Çocuklarımızı ve gençlerimizi bu tehlikelerden korumak için ailelere, öğretmenlere ve toplumun bütün kesimlerine önemli görevler düşüyor. Aksaray'ın tamamında bu projeyi uygulamayı hedefliyoruz." dedi.

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        Program, bağımlılıkla mücadelede yapılması gerekenler hakkında sunum yapılmasıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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